Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за пытки

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который ужесточает наказание за пытки. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Изменения вносятся в статьи 302 («Принуждение к даче показаний») и 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса России.

Правки 286 статьи вносят в законодательство понятие «пытки» и устанавливают за них срок наказания — от 4 до 12 лет тюрьмы. Если преступление повлекло смерть по неосторожности — от 8 до 15 лет.

Статью о превышении должностных полномочий также дополнят новыми квалифицированными составами. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетнего, из корыстной или иной заинтересованности, наказание составит от 3 до 10 лет лишения свободы.

В статью 302 «Принуждение к даче показаний» вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов. Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.

В законе также дается определение пытки — «любое действие (бездействие), которым какому‑либо лицу умышленно причиняется сильная боль либо физические или нравственные страдания, чтобы получить от него или третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, запугать или принудить его или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера».

Таким образом, правоохранителей можно будет привлекать к ответственности даже в случае их бездействия — если они знали о жестоком обращении, но закрыли глаза на происходящее и не защитили пострадавших.

В феврале сенатор Людмила Нарусова вносила в Госдуму альтернативный пакет законопроектов о противодействии пыткам. Он предлагал выделить в УК отдельную статью 286.2 «Применение пытки» и наказывать по ней на срок от 3 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 15. Через неделю думский комитет по госстроительству и законодательству вернул Нарусовой законопроект, сославшись на отсутствие у документа отзывов от правительства и Верховного суда.