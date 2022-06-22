Алексей Венедиктов* планирует возобновить работу «Эха Москвы»

Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* заявил, что рассчитывает возобновить работу радиостанции. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Радиостанция вернется к работе на базе закрытого акционерного общества (ЗАО) «Эхо Москвы». Когда именно это произойдет, будет зависеть от решения суда.

На вопрос о руководящем составе компании Венедиктов ответил, что по-прежнему является «избранным главным редактором». Гендиректор — Екатерина Павлова.

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» 1 марта. Причиной стало «целенаправленное размещение на систематической основе материалов», содержащих фейки о «военной спецоперации» на Украине.

Спустя два дня совет директоров «Эха» принял решение о ликвидации радиостанции. 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.

* Алексей Венедиктов внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.