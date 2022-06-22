перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышла обновленная заставка сериала «Офис» — вместо сотрудников Dunder Mifflin в ней снялись миньоны 21:47
Калининградские власти предложили дипломатические пути решения ситуации с транзитом 21:01
«Медиалогия» назвала самые популярные телеграм-каналы о политике. Топ-3: Кадыров, Медведев и Володин 20:49
Принятие закона о пытках, смерть Пьера Нарцисса и другие новости дня
20:46 дайджест
Mura Masa выложил трек «Hollaback Bitch». Среди гостей на новом альбоме будут Slowthai и Lil Yachty 20:20
Solace Cinema/Twitter
Посмотрите на первые фото со съемочной площадки спин-оффа «Безумного Макса» 19:51
Алексей Венедиктов* планирует возобновить работу «Эха Москвы» 18:50
Вера Богданова и Сергей Беляков вошли в длинный список литературной премии «Ясная Поляна» 18:17
Microsoft ограничит доступ к технологиям ИИ, которые распознают эмоции, гендер и возраст 17:54
Вышел финальный трейлер байопика про Элвиса Пресли 17:41
Игорь Иванко/Агентство «Москва»
Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины 17:41
Tele2 отказалась значительно повышать цену безлимита после реакции Минцифры 16:46
Эд Ширан получил 1,1 млн долларов по делу о плагиате 16:42
Ставку по льготной ипотеке в России снизили до 7% 16:12
Российские пограничники не пустили Александра Сокурова в Финляндию 15:59
Агентство «Москва»
«Осознав все наши траблы»: Матвиенко призвала сенаторов «говорить по-русски» 15:45
«Архстояние» объявило программу спектаклей-концертов. На нем выступят «Свидание, «Буерак» и Шарлот 15:15
Textasy, Kedr Livanskiy и Simple Symmetry: фестиваль Signal пополнил лайнап 15:01
СМИ: IKEA устроит последнюю распродажу в начале июля 14:47
ВЭБ предложил создать криптозолотой рубль — его можно будет использовать для переводов за границу 14:42

Алексей Венедиктов* планирует возобновить работу «Эха Москвы»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:50

Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* заявил, что рассчитывает возобновить работу радиостанции. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Радиостанция вернется к работе на базе закрытого акционерного общества (ЗАО) «Эхо Москвы». Когда именно это произойдет, будет зависеть от решения суда.

На вопрос о руководящем составе компании Венедиктов ответил, что по-прежнему является «избранным главным редактором». Гендиректор — Екатерина Павлова.

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» 1 марта. Причиной стало «целенаправленное размещение на систематической основе материалов», содержащих фейки о «военной спецоперации» на Украине.

Спустя два дня совет директоров «Эха» принял решение о ликвидации радиостанции. 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.

* Алексей Венедиктов внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Люди
Алексей Венедиктов
Екатерина Павлова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить