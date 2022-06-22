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Леа Сейду сыграет в сиквеле «Дюны»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:00

Французская актриса Леа Сейду сыграет леди Марго — давнюю служительницу Сестринства в грядущем сиквеле «Дюны». Об этом сообщает Deadline.

Актриса присоединится к звездной команде, в которую входят Тимоте Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендая, Джош Бролин, Флоренс Пью, Кристофер Уокен и Остин Батлер.

Производство фильма начнется осенью, а премьера состоится 20 октября 2023 года. Режиссером, продюсером и сценаристом картины вновь выступит Дени Вильнев, а его соавтором опять станет Джон Спейтс.

Первая «Дюна» Вильнева поставила постпандемийный рекорд по сборам в России. За первый уик-энд картина собрала больше 500 млн рублей, после второго уик-энда — миллиард. Это был лучший старт ленты в России в 2021 году.

В США фильм собрал 40,1 млн долларов за первый уик-энд. Это был лучший старт в карьере Вильнева.

«Дюна» поставлена по одноименному роману Фрэнка Герберта. Картина рассказывает историю об аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета Арракис, где добывают самое ценное вещество — пряность.

За обладание им сражаются самые могущественные кланы, мечтающие управлять с его помощью Вселенной. Из‑за этого Арракис становится катастрофически опасным местом. В борьбе за него, как утверждает синопсис ленты, выживут лишь те, кто преодолеет свои страхи.

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