Textasy, Kedr Livanskiy и Simple Symmetry: фестиваль Signal пополнил лайнап

Фестиваль Signal, который пройдет с 18 по 21 августа в Никола-Ленивце, поделился с «Афишей Daily» новыми именами в лайнапе.

На фестивале выступят японский продюсер Aoki Takamasa, дарквейв-диджей из Марселя Лоик Боджолль, выступающий под именем Cardinal & Nun и глава берлинского лейбла Sleep Is Commercial Andrea Ferlin.

К ним присоединятся группа Lalalar, играющая анатолийский рок, пропитанный дарк-вейвом и индастриалом, звезда андеграундного дарк-техно Gezender из Бристоля, продюсер из Далласа Textasy и техно-диджей Rikhter.

За локальную сцену будут отвечать Simple Symmetry, Roma Zuckerman, Lena Popova, Kirill Shapovalov, Soft Blade, Интурист, Kedr Livanskiy, Электрофорез, Soul Surfers и Azamat.

Всего шесть сцен Signal примут около 150 артистов и серию саб-ивентов. Среди них Odyssey, Roots United, Popoff Kitchen, Monasterio, Radi Mira i Lubvi и Haze. Вместе с фестивалем «Форма» в Никола-Ленивце пройдет массовый театральный перформанс, а студия Sila Sveta подготовит новую круглосуточную инсталляцию.

В прошлом году Signal отпраздновал свое пятилетие. Ивент собрал 15 тыс. гостей и 130 артистов, которые выступали на пяти сценах — Signal, Möbius, Prizma, Meadow, новой Rodnya и площадке-галерее Wip.