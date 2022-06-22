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«Осознав все наши траблы»: Матвиенко призвала сенаторов «говорить по-русски»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:45

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам предложить меры по борьбе с чрезмерным употреблением иностранных слов, у которых есть аналоги в русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

«Кешбэк как был, так и есть. И это все произносится на правительственном уровне. Есть же аналоги у русского языка. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть», — сказала она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что необходимо сохранять язык Пушкина и «прекратить эти все нововеяния, которые абсолютно неуместны».

Матвиенко также зачитала цитаты из словаря аналогов англицизмов от правительства Крыма «Говори по-русски!». «Осознав все наши траблы, в ностальгической печали вспоминаем, как бойфрендов женихами называли… Поэтому говорите по-русски. Здесь все правильно написано», — сказала она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты подготовили законопроект о замене иностранных вывесок на русскоязычные. По оценке главы думского комитета по культуре Елены Ямпольской, на центральных улицах крупных городов на латинице оформлено на 30–50 процентов вывесок больше, чем на кириллице.

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