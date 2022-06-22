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«Архстояние» объявило программу спектаклей-концертов. На нем выступят «Свидание, «Буерак» и Шарлот

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:15

Фестиваль «Архстояние», который пройдет с 29 по 31 июля в «Никола-Ленивце», объявил музыкальную программу. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На фестивале будет представлено четыре сцены, которые представляют собой необычное пространство, созданное под конкретное выступление, с оглядкой на местный ландшафт.

«Здесь разворачивается музыкальный спектакль, во время которого зрители становятся частью игры наравне с музыкантами. Артисты же не только готовят специальный сет-лист, но и предстают в совершенно новом образе», — отмечают организаторы.

— На «Огненной сцене», которая расположится внутри большого огненного круга, выступит женский акапельный секстет Pole, миксующий народную музыку на русском, болгарском, сербском, хорватском и македонском языках и битбокс. Зрителям придется решить: слушать музыку, будучи окруженным пылающими стенами, или стоять снаружи.

— В самом укромном месте «Никола-Ленивца» спрячется секретная сцена «Счастья нет?». Спектакль-концерт начнется за полночь, когда выйдет искусственная луна, а овраг окутает стелющийся туман. В насыщенном лайнапе — «Буерак», «Свидание», «Космос на потолке» и Шарлот.

— В естественной низине, окруженной лесами, на знаменитой Акустической поляне расположится сцена «Под одеялком». Здесь расстелят «одеялко» размером 100×100 метров, сделанное из легчайшей изотермической пленки с металлическим напылением. Днем музыканты будут играть на «одеялке», отражающем облака, а вечером вместе со слушателями заберутся под него. Приобретя очертания, переливающееся полотно превратится в новое небесное тело. На поляне выступят сразу несколько электронных музыкантов, в том числе уже локальные диджеи.

— Традиционный танцпол Leveldva Chillrave станет частью зрительского перформанса на основе сюрреалистичного мини-фестиваля «Свадьба». «Этот карантинный проект придумали команды „Никола-Ленивца“ и Leveldva в период ковидных ограничений, когда вечеринки были запрещены, а свадьбы — нет. Представьте, что вы попадаете на свадьбу, но кто жених и невеста, непонятно. Гости, свидетели, свахи, фотографы — все смешалось в стиле чиллрейв, да так, что не разобрать, где реальность, а где вымысел. Как вы тут оказались и куда вас приведет этот пир за счастье молодых — загадка», — рассказали организаторы «Архстояния».

Купить билеты на «Архстояние» можно на «Афише». В настоящее время один билет обойдется в 5800 рублей.

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