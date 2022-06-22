Tele2 отказалась значительно повышать цену безлимита после реакции Минцифры

Tele2 отказалась от значительного повышения стоимости безлимитных тарифов. В Минцифры сказали, что это произошло после того, как министерство обсудило ситуацию с оператором.

Ранее некоторые абоненты Tele2 получили СМС-сообщения о подорожании безлимитных тарифов в более чем полтора раза — с 450 до 750 рублей. В компании объяснили Минцифры эту ситуацию желанием предложить клиентам переход на пакетный тариф, соответствующий их потреблению трафика: если потребление ниже, то платить нужно будет меньше стоимости тарифа.

Увеличенная цена была предусмотрена для абонентов, которых не заинтересовали предложенные варианты — пакетный тариф со скидкой или фиксация текущей стоимости безлимита, отметили в Tele2.

«Оператор пересмотрел условия изменений и при формировании новых параметров ориентируется на рекомендации Минцифры и ФАС. Новая цена безлимитных тарифов будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен — не более чем на 50 рублей», — заявили в министерстве.