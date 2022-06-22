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Российские пограничники не пустили Александра Сокурова в Финляндию

Семён Гудошников
Сегодня в 15:59

Российского режиссера Александра Сокурова не пустили в Финляндию, откуда он должен был лететь на конференцию в Милан. Об этом сообщила в фейсбуке* журналистка Ксения Ларина.

По ее словам, на границе Сокурова с сопровождающими остановили и попросили выйти из машины. Российские правоохранители забрали у них паспорта и оставили на улице на несколько часов. Ларина говорит, что режиссер все это время стоял, опираясь на палку, и ждал свой паспорт.

Когда стало ясно, что группа не успевает на самолет до Милана, вышел начальник погранслужбы. Он, по словам журналистки, «стараясь не смотреть Сокурову в глаза», сообщил, что его выезд за границу «запрещен [премьер-министром России Михаилом] Мишустиным».

Вернувшись в Петербург, режиссер написал письмо в Совет по правам человека при президенте, выдержки из которого приводит Ларина. «Я никогда не видел Мишустина живьем, я сам никогда не встречался с ним, откуда у Мишустина такое предубеждение и ненависть ко мне, не мог понять», — сказано в документе.

«Позже по телефону я узнал от сотрудников миланской конференции, что они каким‑то чудом нашли телефон этой погранзаставы, позвонили туда, но на погранзаставе никто не мог говорить по-английски, и пограничники не понимали, что иностранцы хотят от них, сотрудников ФСБ. Итальянцы нашли русского переводчика, и тут они услышали, что наши паспорта „проштампованы“ и мы якобы можем ехать… Но только не прояснили, куда именно мы с моим коллегой можем ехать…», — отмечается в письме.

Сокуров должен был выступить на миланской конференции 22 июня. Он планировал рассказать о проблемах гуманитарного художественного образования. Поездка режиссера была согласована с итальянской и финской сторонами.

С марта 2020 года выезд из России через сухопутные границы, в том числе с Финляндией, в туристических целях запрещен, согласно распоряжению правительства (подписанного Мишустиным). Пересечь границу можно лишь при наличии вида на жительства, двойного гражданства, близких родственников или других веских оснований. Если у россиянина запланирована деловая поездка в Финляндию, это необходимо подтвердить на границе.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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