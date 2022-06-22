В возрасте 45 лет умер певец Пьер Нарцисс. Об этом сообщила его жена Валерия Калачева в инстаграме*.

Смерть наступила в результате остановки сердца после операции на почке 21 июня, рассказала его дочь Каролина-Кристель.

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала жена.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. Позже он приехал в подмосковный Егорьевск, где жила его сестра. Первой публичной работой Нарцисса стала эпизодическая роль в фильме «Сибирский цирюльник».

Затем артист поступил в МГУ на факультет журналистики. В 2000 году он участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей» на «MTV Россия». А в марте 2001 года провел спецвыпуск передачи, заменив Яну Чурикову.

Наибольшую известность музыкант получил на «Фабрике звезд-2», где прославился благодаря песне «Шоколадный заяц».