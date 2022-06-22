Присяжные признали Билла Косби виновным в изнасиловании несовершеннолетней в 1975 году

Присяжные в суде Лос-Анджелеса признали виновным американского комика и режиссера Билла Косби в изнасиловании 16-летней девушки в 1975 году. Об этом сообщает The Guardian.

Косби обязали выплатить Джуди Хут, которой сейчас 64 года, компенсацию в размере 500 тыс. долларов. Адвокат девушки требовал от обвиняемого 8 млн долларов. Пресс-секретарь Косби назвал решение присяжных «огромной победой», отметив, что защита будет обжаловать его.

Согласно судебным документам и показаниям пострадавших, Хут и ее подруга познакомились с 37-летним Косби в парке в 1975 году. Позже актер отвел девушек в особняк Playboy, где заставил совершить Хут половой акт без ее согласия.

Пострадавшая подала иск против Косби в 2014 году. Изначально она говорила, что инцидент произошел в 1974 году, когда ей было 15 лет, но позже заявила, что ошиблась годом. Присяжные установили, что комик знал, что девушка была несовершеннолетней.

Сам комик не присутствовал на процессе, но передал через защиту, что отрицает все обвинения.

Примерно год назад Косби досрочно вышел из тюрьмы, где пробыл более двух лет по обвинению в изнасиловании другой девушки. Согласно судебному решению, в 2014 году Косби накачал наркотиками и изнасиловал 31-летнюю экс-менеджера женской баскетбольной команды университета Темпл в Филадельфии Андреа Констанд.

Всего актера в сексуальных домогательствах обвинили более 50 женщин, но до суда дошли лишь два дела.

Билл Косби — актер, музыкант, режиссер, сценарист, продюсер, стендап-комик и политический активист. Он лауреат «Эмми», «Золотого глобуса» и «Грэмми». В США ему дали прозвище Американский Папа.