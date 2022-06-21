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Нобелевская медаль Муратова поможет беженцам, Mars Volta вернулись и другие новости дня
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Дайджест

Нобелевская медаль Муратова поможет беженцам, Mars Volta вернулись и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:42

Нобелевская медаль премии мира главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе за 103,5 млн долларов. Деньги будут направлены в ЮНИСЕФ на поддержку украинских детей-беженцев и их семей.

Литва распространила ограничения, которые касаются перевозок подсанкционных товаров в Калининград, на грузовой автомобильный транзит. В итоге попавшие под ограничения грузы (их список местные власти уже обнародовали) сейчас можно перевозить только морем.

Экс-мэр Архангельска Александр Донской планирует выпускать российский аналог Coca-Cola — «Русскую колу». На ее этикетке будет изображена Богородица.

С 1 июля Финляндия снимает ограничения на выдачу виз. Заявления можно подать в визовых центрах страны только по предварительной записи.

Telegram снизил стоимость подписки: вместо 379 рублей она стоит 299. Кроме того, купить Premium теперь могут пользователи Android.

1 июля на Kion состоятся цифровые премьеры фильмов Джима Джармуша — «Кофе и сигареты», «Мертвец», «Ночь на земле» и других. Ранее их не было ни на одной из легальных российских платформ.

Режиссер Баз Лурманн рассказал, что существует расширенная версия байопика «Элвис» — вместо двух с половиной часов она длится четыре. Лурманну пришлось вырезать множество дополнительных сцен, например, он хотел подробнее показать отношения Элвиса Пресли с группой и его первой девушкой Дикси.

Сегодня Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. Согласно исследованию, которое в 53 регионах России провел аналитический центр НАФИ, лишь 10% молодых людей от 18 до 24 лет назвали себя поклонниками творчества Цоя, среди россиян старше 55 лет таких оказалось 16%. По крайней мере, одну песню смогли назвать 79% опрошенных.

The Mars Volta опубликовали первый с 2012 года трек «Blacklight Shine» и видео к нему. В 2013-м группа распалась, ее участники успели недолго поиграть в новом проекте Antemasque вместе с басистом RHCP Фли, а теперь вернулись к созданию музыки в изначальном составе.

Бейонсе выложила на стриминги трек «Break My Soul». Он войдет в седьмой альбом певицы «Renaissance» — релиз пластинки запланирован на 29 июля.

Ветераны альтернативного рока Built to Spill выпустили клип на новую песню «Fool’s Gold». В абсурдном ролике вокалист коллектива Дуг Мартш перед концертом перевоплощается из буржуа в привычный сценический образ: запыленные черные джинсы, рабочие ботинки и серую футболку.

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