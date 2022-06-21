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Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продали на аукционе за 103,5 млн долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 8:31

Американский аукционный дом Heritage Auctions продал Нобелевскую медаль премии мира главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова за 103,5 млн долларов. Трансляция торгов велась на ютуб-канале «Новой газеты. Европа».

Аукцион прошел в Нью-Йорке — в медиацентре The New York Times на Манхэттене. Имя нового владельца медали не раскрывается.

Все вырученные средства будут направлены на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.

В октябре 2021-го Нобелевский комитет присудил Дмитрию Муратову премию мира. Он делит ее с филиппинской журналисткой Марией Ресса. Награду вручили с формулировкой «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». Денежную часть премии Муратов передал благотворительным организациям.

В начале июня Дмитрий Муратов выставил на аукцион медаль, заявив, что переведет деньги от продажи в международный фонд ЮНИСЕФ. Цена лота на тот момент составляла 6250 долларов.

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