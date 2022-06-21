Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продали на аукционе за 103,5 млн долларов

Американский аукционный дом Heritage Auctions продал Нобелевскую медаль премии мира главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова за 103,5 млн долларов. Трансляция торгов велась на ютуб-канале «Новой газеты. Европа».
Аукцион прошел в Нью-Йорке — в медиацентре The New York Times на Манхэттене. Имя нового владельца медали не раскрывается.
Все вырученные средства будут направлены на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.
В октябре 2021-го Нобелевский комитет присудил Дмитрию Муратову премию мира. Он делит ее с филиппинской журналисткой Марией Ресса. Награду вручили с формулировкой «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». Денежную часть премии Муратов передал благотворительным организациям.
В начале июня Дмитрий Муратов выставил на аукцион медаль, заявив, что переведет деньги от продажи в международный фонд ЮНИСЕФ. Цена лота на тот момент составляла 6250 долларов.