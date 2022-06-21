Telegram снизил стоимость премиум-подписки до 299 рублей

Telegram снизил стоимость подписки Premium, которую ввел накануне. Через официального бота @PremiumBot в мессенджере ее можно оформить за 299 рублей в месяц вместо 379, обратил внимание «Код Дурова».

Оплатить подписку можно с российских банковских карт. У тех, кто уже приобрел Premium по старой цене, в следующем месяце спишется на 80 рублей меньше.

При этом в App Store для iOS стоимость подписки осталась прежней — 449 рублей. Также купить подписку теперь могут пользователи Android, но в Play Store сделать это не получится — магазин приложений отключил оплату для пользователей из России.

В соцсетях предположили, что цена Premium была понижена из‑за того, что 379 рублей для многих показалось большой суммой для того набора функций, который предложил Telegram.

Подписка Premium в Telegram появилась 20 июня. Она увеличивает вдвое практически все лимиты в приложении, а также дает функции распознавания голосовых сообщений, отключения рекламы и настройки чатов.