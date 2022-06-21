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Бейонсе выпустила сингл «Break My Soul»

Виктория Шанина
Сегодня в 8:57

Американская певица Бейонсе представила новый трек — «Break My Soul». Он войдет в седьмой сольный студийный альбом артистки под названием «Renaissance».

Сингл появился на ютьюб-канале певицы. Но в России он недоступен, поэтому прикрепляем пост с роликом из нашего телеграм-канала:

«Break My Soul» — это первая композиция из будущего альбома, которую выпустила Бейонсе, и шестая в трек-листе «Renaissance». Всего в нем будет 16 треков.

Выход новой пластинки Бейонсе анонсировала в середине июня. Его релиз запланирован на 29 июля.

Стриминговая платформа Tidal, принадлежащая супругу певицы Jay Z, опубликовала минималистичное сообщение. Оно намекает, что «Renaissance» будет состоять из нескольких частей. В конце июля представят «первый акт».

Названия всех треков «Renaissance» пока не разглашаются. Они доступны для предварительного сохранения. Песни будут вдохновлены американской музыкой XX века. Как заявляет Vogue, новая пластинка может стать «самым амбициозным» музыкальным начинанием Бейонсе.

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