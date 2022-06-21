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Режиссер «Элвиса» рассказал, что существует четырехчасовая версия байопика

Виктория Шанина
Сегодня в 11:06

Режиссер Баз Лурманн заявил, что есть расширенная версия его последнего фильма — байопика «Элвис», посвященного Элвису Пресли. Об этом он рассказал в интервью Radio Times.

Продолжительность кинотеатральной версии — 2 часа 39 минут. Хотя полный фильм, до того как из него вырезали ряд сцен, длился 4 часа.

Лурманн сказал, что есть множество дополнительных сцен, которые ему пришлось убрать. Он хотел подробнее показать отношения Элвиса с группой и его первой девушкой Дикси. Кроме того, в расширенной версии глубже раскрывается история менеджера и наставника Элвиса в исполнении Тома Хэнкса.

По его словам, эти сцены были необходимы для того, чтобы лучше понять личность Элвиса Пресли. Например, расставание с Дикси в определенной мере и подтолкнуло его к карьере музыканта.

«Когда у Элвиса появляется дыра в сердце, он начинает постоянно искать любовь и находит ее на сцене — нигде больше», — рассказывает Баз Лурманн.

Мировая премьера «Элвиса» состоится 24 июня. В России фильм должны были показать 14 июля.

Картина расскажет о том, как Пресли встретил своего промоутера. Тот заметил неординарный талант и впоследствии прошел вместе с музыкантом весь звездный путь. Также картина затронет и другие страницы из жизни певца.

В частности, зрители узнают о романе Элвиса и его будущей жены Присциллы — ее в ленте сыграла Оливия ДеДжондж. В центре истории будет скандальное творчество Пресли, вызывавшее одновременно восхищение и возмущение в 1950-х.

Элвиса Пресли сыграл Остин Батлер («Однажды… в Голливуде»), а его наставника и менеджера — Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Терминал»). Также в фильме можно будет увидеть Энсела Элгорта («Щегол»), Гарри Стайлза («Вечные»), Аарона Тейлора-Джонсона («Стать Джоном Ленноном») и Майлса Теллера («Дело храбрых»).

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