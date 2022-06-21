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Kion проведет первый в России цифровой релиз фильмов Джима Джармуша

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

1 июля на Kion состоятся цифровые премьеры фильмов американского режиссера независимого кино Джима Джармуша. Ранее их не было ни на одной из российских платформ, рассказали «Афише Daily» в онлайн-кинотеатре.

У зрителей Kion получится посмотреть «Кофе и сигареты», «Мертвец», «Ночь на Земле», «Таинственный поезд», «Вне закона», «Более странно, чем в раю» и «Отпуск без конца».

При упоминании Джима Джармуша в первую очередь говорят о независимом американском кино. Многие его фильмы неоднократно участвовали в различных программах Каннского кинофестиваля, несколько раз завоевывали там награды — в 1980, 1990 и 2000-х.

Джармуш обращался к близким людям темам: побег за мечтой («Отпуск без конца», «Более странно, чем в раю»), налаживание коммуникации с внешним миром («Кофе и сигареты»), поиск признания и легких денег («Вне закона», «Ночь на Земле»), ностальгия по ушедшим звездам («Таинственный поезд»), размышления о жизни и смерти («Мертвец»).

Роли в ранних картинах Джармуша исполнили тогдашние и будущие звезды американского кино. Это Крис Паркер и Сара Драйвер («Отпуск без конца»), Эстер Балинт и Ричард Эдсон («Более странно, чем в раю»), Роберто Бениньи и Билл Мюррей («Кофе и сигареты»), Том Уэйтс и Николетта Браски («Вне закона»), Масатоси Нагасэ и Юки Кудо («Таинственный поезд»), Джина Роулендс и Вайнона Райдер («Ночь на Земле»), а также Джонни Депп и Гэри Фармер («Мертвец»).

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Вайнона Райдер
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