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Калининградские власти: Литва распространила ограничения по транзиту на грузовые автоперевозки

Денис Ламехов
Сегодня в 18:37

Литва распространила ограничения, которые касаются перевозок подсанкционных товаров в Калининград, на грузовой автомобильный транзит. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Эти данные подтвердили «Интерфаксу» сразу несколько компаний-перевозчиков. Там рассказали, что литовская таможня уже разворачивает автомобили на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай. Попавшие под ограничения грузы на текущий момент можно перевозить только морем.

18 июня литовский железнодорожный оператор ввел запрет на транзит через республику санкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область и из нее. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что эта мера предусмотрена пакетом санкций Евросоюза, вступившим в силу 17 июня.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что запрет коснется 20–40% товаров, которые перевозились между регионом и остальной частью России.

21 июня областной Минэк опубликовал список запрещенных к провозу через Литву грузов. В него вошла продукция из стали и чугуна, парфюмерия, посуда из фарфора и другие товары. В документе 23 раздела на 66 страницах.

МИД России потребовал от литовских властей немедленно снять запрет на транзит железнодорожного грузового транспорта в Калининградскую область через территорию республики. Действия литовской стороны Россия расценила как провокационные, открыто враждебные и нарушающие международно-правовые обязательства.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал запрет «попыткой установления фактической блокады» Калининградской области. По его словам, это может стать «основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России».

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