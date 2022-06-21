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The Mars Volta вернулись с первой за 10 лет песней «Blacklight Shine»

Денис Ламехов
Сегодня в 19:33

Американская прогрессив-рок-группа The Mars Volta опубликовала первую с 2012 года песню «Blacklight Shine». Ее можно послушать здесь.

Тизер записи музыканты показали в Лос-Анджелесе несколькими днями ранее — они разместили в одном из парков большой черный куб, внутри которого звучал новый трек. Они также представили видео на новую композицию — в качестве режиссера выступил гитарист коллектива Омар Родригес-Лопес.

The Mars Volta образовались на обломках другого коллектива, At the Drive-In, и за период с 2001 по 2012 год записали шесть альбомов. Ключевой принято считать дебютную пластинку «De-Loused in the Comatorium» (2003).

В 2013-м группа прекратила существование, ее покинул вокалист Седрик Бикслер-Завала. В 2021-м музыканты переиздали дискографию The Mars Volta, а также опубликовали множество дополнительных архивных материалов — всего увидели свет 18 дисков с записями.

Во время перерыва Родригес-Лопес и Бикслер-Завала вместе с Фли, басистом Red Hot Chili Peppers и Atoms for Peace, собрали проект Antemasque. В 2014 году он успел выпустить единственный одноименный альбом и прекратил деятельность годом позднее.

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