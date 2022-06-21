перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Курьеров Delivery Club обяжут пройти курс по оказанию первой помощи 14:19
Московским водителям начали выдавать номера с новым кодом региона 14:08
Роскомнадзор заблокировал сайт The Telegraph 13:02
Опрос: пенсионеры и молодежь не считают себя поклонниками творчества Цоя 12:58
В Якутии госпитализировали 14 человек с признаками пищевого отравления 12:03
Kion проведет первый в России цифровой релиз фильмов Джима Джармуша 11:59
Режиссер «Элвиса» рассказал, что существует четырехчасовая версия байопика 11:06
markusspiske/Pixabay
В день начала приемной кампании сайты российских вузов подверглись DDoS-атакам 10:59
«Ведомости»: в регионах России идет активный поиск кадров для работы в ДНР и ЛНР 9:58
Бейонсе выпустила сингл «Break My Soul» 8:57
Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продали на аукционе за 103,5 млн долларов 8:31
«AK-47» и «Триагрутрика» выпустили альбом «АКТГК» Вчера в 22:46
Oleg Belyakov/Wikimedia Commons
«Аэрофлот» рассматривает в качестве базовой модели самолета Ту-214, разработанный в 90-е Вчера в 22:00
Джоанна Стингрей выпустит в России новую книгу о Викторе Цое к 60-летию со дня рождения музыканта Вчера в 21:32
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном стал самой успешной новинкой в российском прокате Вчера в 21:27
СМИ: Azur Air приостановит эксплуатацию 10 из 22 самолетов ради экономии запчастей Вчера в 21:01
Аниме-сериал «Адская девочка» запретили в России Вчера в 20:58
Институт Финляндии в Петербурге завершил свою деятельность Вчера в 20:42
YouTube заблокировал «Давай поженимся!», Telegram запустил подписку и другие новости дня
Вчера в 20:23 дайджест
Минцифры: в России сложности с поставками зарубежного ИТ-оборудования Вчера в 20:10

Опрос: пенсионеры и молодежь не считают себя поклонниками творчества Цоя

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

Только 10% молодежи от 18 до 24 лет назвали себя поклонниками творчества Викторая Цоя, среди россиян предпенсионного и пенсионного возраста — 16%. Опрос 2000 человек в 53 регионах России провел аналитический центр НАФИ.

Хотя бы одну песню смогли назвать 79% россиян, затруднились с ответом 21%. Больше всего песен называли респонденты от 35 до 54 лет, а среди тех, кто не смог вспомнить ни одной, — молодые люди (44%) и россияне старше 55 лет (32%).

В топ-5 хитов группы «Кино», по мнению россиян, вошли «Группа крови» (60%), «Звезда по имени Солнце» (35%), «Кукушка» (29%), «Пачка сигарет» (24%) и «Перемен требуют наши сердца» (20%).

Большинство опрошенных считают, что хорошей музыки стало меньше (63%). Такого мнения придерживаются россияне среднего возраста, от 35 до 44 лет (71%), и россияне старше 55 лет (70%), а молодежь считает наоборот (24%). Еще 24% не видят особых различий между сегодняшней музыкой и песнями прежних лет, 14% сказали, что хорошая музыка была всегда.

Подробности по теме
Кончилось лето. Спецпроект «Афиши Daily» к 30-летию со дня смерти Виктора Цоя
Кончилось лето. Спецпроект «Афиши Daily» к 30-летию со дня смерти Виктора Цоя
События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить