Опрос: пенсионеры и молодежь не считают себя поклонниками творчества Цоя

Только 10% молодежи от 18 до 24 лет назвали себя поклонниками творчества Викторая Цоя, среди россиян предпенсионного и пенсионного возраста — 16%. Опрос 2000 человек в 53 регионах России провел аналитический центр НАФИ.

Хотя бы одну песню смогли назвать 79% россиян, затруднились с ответом 21%. Больше всего песен называли респонденты от 35 до 54 лет, а среди тех, кто не смог вспомнить ни одной, — молодые люди (44%) и россияне старше 55 лет (32%).

В топ-5 хитов группы «Кино», по мнению россиян, вошли «Группа крови» (60%), «Звезда по имени Солнце» (35%), «Кукушка» (29%), «Пачка сигарет» (24%) и «Перемен требуют наши сердца» (20%).

Большинство опрошенных считают, что хорошей музыки стало меньше (63%). Такого мнения придерживаются россияне среднего возраста, от 35 до 44 лет (71%), и россияне старше 55 лет (70%), а молодежь считает наоборот (24%). Еще 24% не видят особых различий между сегодняшней музыкой и песнями прежних лет, 14% сказали, что хорошая музыка была всегда.