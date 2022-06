Built to Spill выпустили клип «Fool’s Gold»

Вместе с песнями «Gonna Lose» и «Understood» новый сингл войдет в альбом Built to Spill «When the Wind Forgets Your Name» — первый за семь лет. Релиз намечен на 9 сентября.

Всего группа выпустила восемь пластинок, ключевыми в ее дискографии принято считать «Keep It Like a Secret» (1999), «There’s Nothing Wrong With Love» (1994) и «Perfect From Now On» (1996).

Built to Spill собрались в 1992 году. На протяжении 30 лет Дуг Мартш — единственный постоянный участник группы. Ее часто ставят в один ряд с другими важными альтернативными коллективами 1990-х — Pixies, Pavement, Modest Mouse и Guided by Voices.