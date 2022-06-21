Финляндия снимает ограничения на выдачу виз с 1 июля

Финляндия снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля, сообщается на сайте посольства страны в Москве.

Заявления принимаются в визовых центрах Финляндии на российской территории только по предварительной записи. Между Евросоюзом и Россией существует соглашение об упрощенной выдаче виз, однако в связи с санкциями действие ряда положений документа частично приостановлено — эти рестрикции касаются представителей официальных российских делегаций, в частности дипломатов и предпринимателей.

Также будут сняты коронавирусные ограничения на въезд для туристов из третьих стран, в том числе из России. Путешественникам не нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации от COVID-19 и сдавать ПЦР-тест при пересечении границы. Виза и загранпаспорт российским туристам по-прежнему необходимы.

В МВД Финляндии подчеркнули, что не знают, как будут действовать российские ограничения на пересечение сухопутной границы после 30 июня. В министерстве призвали получить точную информацию у российских властей.

С марта 2020 года выезд из России через сухопутные границы в туристических целях запрещен, согласно распоряжению правительства. Он не распространяется лишь на выезжающих в Грузию, Монголию, Казахстан, Китай, ЛНР, ДНР, Абхазию и Южную Осетию. В другие страны выпускают лишь некоторые категории граждан, включая владельцев недвижимости в этих государствах, пациентов клиник и других.