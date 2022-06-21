Бывший мэр Архангельска хочет выпустить «Русскую колу» с изображением Богородицы на этикетке

Бывший мэр Архангельска Александр Донской планирует выпустить российский аналог Coca-Cola — «Русская кола», сообщает 29.ru. На этикетке напитка изображена Богородица.
Издание «Подъем» спросило Донского, не видит ли он проблемы в оформлении будущего напитка. Тот ответил, что «это патриотично» и «это важно для русского человека», а один руководитель епархии сказал ему, что «все хорошо, все богоугодно».
«Я исхожу из того, что все, что дается богом, — божественно, и это божественный напиток. Я уверен, что, если представители РПЦ его попробуют, им понравится. <…> Поэтому попробуют и тогда смогут дать свое ответственное мнение. Это как у ребенка отняли вкусняшку: у нас, жителей России, много чего отняли, а взамен ничего не дали, ну вот в „Макдоналдсе“ произошла замена, здесь — то же самое. Не вижу никакой проблемы, просто нужно время, чтобы Церковь это приняла», — сказал Донской.
Технологи уже разработали рецептуру «Русской колы», которую можно будет смешивать с алкогольными напитками, «прежде всего с русской водкой — для соблюдения чистоты жанра». Напиток будут готовить на основе трав, кореньев и ягод Алтайского края.
В планах у Донского продажи «Русской колы» уже этим летом.
В интервью местному изданию Донской говорил, что у «Русской колы» будет «русский характер», ее нельзя будет мешать с виски, потому что это «не патриотично», а за лучший ребрендинг он обещал 100 тыс. рублей и «поцелуй в щечку».
Несколько дней назад Coca-Cola объявила, что прекратит производство и продажи на российском рынке. Последнее произойдет, когда запасы продукции в стране будут исчерпаны. Затем российские власти заявили, что завозить продукцию компании в страну можно по механизму параллельного импорта.