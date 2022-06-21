Бывший мэр Архангельска хочет выпустить «Русскую колу» с изображением Богородицы на этикетке

Бывший мэр Архангельска Александр Донской планирует выпустить российский аналог Coca-Cola — «Русская кола», сообщает 29.ru. На этикетке напитка изображена Богородица.

Издание «Подъем» спросило Донского, не видит ли он проблемы в оформлении будущего напитка. Тот ответил, что «это патриотично» и «это важно для русского человека», а один руководитель епархии сказал ему, что «все хорошо, все богоугодно».

«Я исхожу из того, что все, что дается богом, — божественно, и это божественный напиток. Я уверен, что, если представители РПЦ его попробуют, им понравится. <…> Поэтому попробуют и тогда смогут дать свое ответственное мнение. Это как у ребенка отняли вкусняшку: у нас, жителей России, много чего отняли, а взамен ничего не дали, ну вот в „Макдоналдсе“ произошла замена, здесь — то же самое. Не вижу никакой проблемы, просто нужно время, чтобы Церковь это приняла», — сказал Донской.