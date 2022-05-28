Предложение Медведева на тему иноагентов, санкции против Google и другие новости дня

Дмитрий Медведев рассказал, что, по его мнению, стоит делать с иностранными агентами в России. По его словам, пришло «время навести порядок» и дать «быстрый и жесткий» ответ тем, кто работает «против страны в столь сложный период» и «получает за это деньги от наших врагов».

Генпрокуратура внесла в реестр запрещенных сайтов блог журналиста Дмитрия Колезева, а вместе с ним еще 24 ресурса. Колезев — основатель интернет-издания It’s My City, посвященного жизни в Екатеринбурге, а также главред Republic (признан СМИ-иноагентом). Журналист покинул Россию в начале марта.

Суд наложил новый арест на счета российского подразделения Google — в этот раз на сумму 1 млрд рублей. Средства заморожены по иску холдинга «Москва Медиа» — компании, объединяющей медиаактивы московского правительства, — о восстановлении ютьюб-аккаунтов телеканалов «Москва-24» и «Москва Доверие».

Ряд торговых сетей отказывается возвращать россиянам деньги за купленные подарочные карты и сертификаты, пишет «Коммерсант». С такой проблемой столкнулись покупатели товаров ушедших из России брендов.

Пара новостей для путешественников. Индонезия разрешит российским туристам получать визы по прибытии, а власти Кипра перестанут требовать от туристов подтверждение вакцинации, а также отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус.

Россияне лидируют среди иностранных покупателей жилья и создателей компаний в Турции. Следом за ними сразу по двум показателям идут граждане Ирана.

Стивен Кинг написал новый рассказ «Rattlesnakes» («Гремучие змеи»). Деталями писатель делиться не стал, лишь описал одну сцену из рассказа и назвал его продолжением «Куджо».

К новостям музыки. Netflix поделился саундтреком к первой части четвертого сезона «Очень странных дел», премьера которой состоялась накануне. В подборке оказались Кейт Буш, Journey, Talking Heads и The Cramps. Увидели свет сразу два рэп-релиза: Chance the Rapper выпустил короткое видео «A Bar About a Bar», а Logic опубликовал новый сингл «Orville» — еще один в череде треков, которые войдут в альбом «Vinyl Days».

В первый день проката в США «Топ Ган: Мэверик» собрал 51 млн долларов. Это был бы лучший старт Paramount за все время, если бы картине удалось собрать еще около 200 тыс. и обогнать «Железного человека-2». Зато в карьере Тома Круза такие цифры стали рекордными.