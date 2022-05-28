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Предложение Медведева на тему иноагентов, санкции против Google и другие новости дня
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Logic/YouTube
Logic выпустил еще один сингл с предстоящего альбома. Это «Orville» с участием Blu and Exile 17:44
Еврейский музей и центр толерантности открыл новое библиотечное пространство 17:00
«Топ Ган: Мэверик» в первый день проката в США собрал 51 млн долларов 17:00
Суд наложил новый арест на счета российского офиса Google — в этот раз на 1 млрд рублей 16:12
«Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции»: Медведев — об иноагентах 15:59
Chance the Rapper/YouTube
Chance the Rapper выложил клип «A Bar About a Bar» и показал тизер совместной работы с Joey Bada$$ 14:58
Россияне лидируют среди иностранных покупателей жилья и создателей компаний в Турции 14:56
Индонезия разрешит российским туристам получать визы по прибытии 14:07
Генпрокуратура заблокировала сайт уральского журналиста Дмитрия Колезева 13:58
Кипр перестанет требовать от туристов подтверждение вакцинации и ПЦР-тест 12:59
Kiss и Talking Heads: послушайте саундтрек к первой части четвертого сезона «Очень странных дел» 12:57
Кадр из «Куджо»
Стивен Кинг написал историю ужасов про змей, которая стала «продолжением» «Куджо» 11:58
В России выявили 4556 новых случаев COVID-19 11:44
Россияне не могут вернуть деньги за подарочные карты от ушедших из России компаний 10:56
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Дайджест

Предложение Медведева на тему иноагентов, санкции против Google и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 18:43

Дмитрий Медведев рассказал, что, по его мнению, стоит делать с иностранными агентами в России. По его словам, пришло «время навести порядок» и дать «быстрый и жесткий» ответ тем, кто работает «против страны в столь сложный период» и «получает за это деньги от наших врагов».

Генпрокуратура внесла в реестр запрещенных сайтов блог журналиста Дмитрия Колезева, а вместе с ним еще 24 ресурса. Колезев — основатель интернет-издания It’s My City, посвященного жизни в Екатеринбурге, а также главред Republic (признан СМИ-иноагентом). Журналист покинул Россию в начале марта.

Суд наложил новый арест на счета российского подразделения Google — в этот раз на сумму 1 млрд рублей. Средства заморожены по иску холдинга «Москва Медиа» — компании, объединяющей медиаактивы московского правительства, — о восстановлении ютьюб-аккаунтов телеканалов «Москва-24» и «Москва Доверие».

Ряд торговых сетей отказывается возвращать россиянам деньги за купленные подарочные карты и сертификаты, пишет «Коммерсант». С такой проблемой столкнулись покупатели товаров ушедших из России брендов.

Пара новостей для путешественников. Индонезия разрешит российским туристам получать визы по прибытии, а власти Кипра перестанут требовать от туристов подтверждение вакцинации, а также отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус.

Россияне лидируют среди иностранных покупателей жилья и создателей компаний в Турции. Следом за ними сразу по двум показателям идут граждане Ирана.

Стивен Кинг написал новый рассказ «Rattlesnakes» («Гремучие змеи»). Деталями писатель делиться не стал, лишь описал одну сцену из рассказа и назвал его продолжением «Куджо».

К новостям музыки. Netflix поделился саундтреком к первой части четвертого сезона «Очень странных дел», премьера которой состоялась накануне. В подборке оказались Кейт Буш, Journey, Talking Heads и The Cramps. Увидели свет сразу два рэп-релиза: Chance the Rapper выпустил короткое видео «A Bar About a Bar», а Logic опубликовал новый сингл «Orville» — еще один в череде треков, которые войдут в альбом «Vinyl Days».

В первый день проката в США «Топ Ган: Мэверик» собрал 51 млн долларов. Это был бы лучший старт Paramount за все время, если бы картине удалось собрать еще около 200 тыс. и обогнать «Железного человека-2». Зато в карьере Тома Круза такие цифры стали рекордными.

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