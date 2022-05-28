Арбитражный суд Москвы арестовал 1 млрд рублей на счетах российского представительства Google. Об этом сообщает ТАСС.

Средства заморожены по иску холдинга «Москва Медиа» — компании, объединяющей медиаактивы московского правительства, — о восстановлении ютьюб-аккаунтов телеканалов «Москва-24» и «Москва Доверие». Заявления «Москвы Медиа» поданы к головной структуре Google LLC и российскому юрлицу ООО «Гугл».

11 марта YouTube сообщил, что будет блокировать по всему миру каналы, связанные с российскими медиа, которые финансируются государством.

Ранее суд уже наложил арест на имущество и счета российского подразделения Google совокупным объемом 2,5 млрд рублей. Иски на эту сумму из‑за блокировок ютьюб-аккаунтов подали «ГПМ Развлекательное телевидение», входящая в холдинг «Газпром-медиа», телекомпания НТВ, канал «Звезда», АО «Телеканал 360» и учредитель канала RT АНО «ТВ-Новости».

18 мая стало известно, что российское юрлицо Google намерено инициировать свое банкротство. Компания «предвидит <…> невозможность исполнения денежных обязательств».