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Россияне не могут вернуть деньги за подарочные карты от ушедших из России компаний

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:56

Торговые сети отказываются возвращать россиянам деньги за купленные подарочные карты и сертификаты. Об этом пишет «Коммерсант».

С такой проблемой столкнулись также покупателя компаний, ушедших их России. Холдинг Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) предлагает клиентам продлить срок действия подарочной карты.

«Мы усматриваем признаки преступлений у целого ряда иностранных компаний, в ближайшие недели направим обращение в прокуратуру и МВД, чтобы вернуть „зависшие“ на сертификатах средства покупателей», — сказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

По словам Павлова, обращений с жалобами по поводу возврата денег за сертификаты стало больше — и речь идет о десятках миллионов рублей российских потребителей.

С 12 марта по 1 мая около 2,2% всех поступивших жалоб от потребителей касались возврата денег за купленные сертификаты у компаний, приостановивших работу в России, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом россияне действительно могут требовать возврата, добавили там.

В X5 Group («Пятерочка» и «Перекресток») заявили изданию, что его клиенты не могут пользоваться подарочной картой, но могут вернуть за нее деньги. Однако покупатели говорят о том, что это невозможно из‑за технического сбоя в зарубежной IT-системе программы лояльности.

Эксперты советуют пострадавшим клиентам подождать возобновления продаж либо обратиться с претензией к продавцу, приложив подтверждающие документы по оплате подарочной карты.

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