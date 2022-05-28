перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Стивен Кинг написал историю ужасов про змей, которая стала «продолжением» «Куджо» 11:58
В России выявили 4556 новых случаев COVID-19 11:44
Россияне не могут вернуть деньги за подарочные карты от ушедших из России компаний 10:56
Пес Патрон получил премию на Каннском кинофестивале 9:57
NYT: США решили поставить Украине реактивные системы залпового огня 8:55
Из соцсетей Kate NV
Kate NV выпустила благотворительный альбом «Bouquet». Выручку от него направят на помощь украинцам 1:58
Анна Чиповская покинет Театр Табакова. Последние спектакли с участием актрисы состоятся летом 1:25
Охранников Елизаветы II арестовали по обвинению в торговле наркотиками 1:05
Минюст включил в реестр НКО-иноагентов правозащитную организацию «Женский голос» 0:24
В Тайване сотни людей сменили имя на «Лосось» ради бесплатных суши 0:02
Скажи Гордеевой/YouTube
Журналистка Светлана Сорокина уволилась из Высшей школы экономики Вчера в 23:01
УЕФА будет принудительно разводить команды из Беларуси и Украины на жеребьевках Вчера в 22:37
«Афиша», «Триколор» и гостиничный комплекс «Имеретинский» запустили акцию «Море, солнце, промокод» Вчера в 22:25
В кинопрокат вновь выйдет эпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука Вчера в 21:57
ООН: на территории Украины за время «спецоперации» погибли более 4000 мирных жителей Вчера в 21:31
Слуцкий избран председателем ЛДПР, Россию отстранили от ЧМ по хоккею и другие новости дня
Вчера в 20:48 дайджест
Косметическая компания Wella уходит из России. Она проработала в стране 28 лет Вчера в 20:39
В Индии проституцию признали профессией Вчера в 20:38
Роман Наумов/Wikimedia Commons
Украинская православная церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости Вчера в 20:36
«Тинькофф Банк» временно перестанет открывать вклады в валюте Вчера в 20:04

Стивен Кинг написал историю ужасов про змей, которая стала «продолжением» «Куджо»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:58

Стивен Кинг написал рассказ под названием «Rattlesnakes» («Гремучие змеи»). Об этом он рассказал на подкасте The Loser’s Club.

Писатель назвал произведение «новой новеллой с ядовитыми клыками в знакомой истории» и «продолжением» «Куджо». Кинг не стал делится деталями, но рассказал лишь об одной «ужасной сцене» с главными героями.

«Близнецы, которым всего четыре года, падают в яму с гремучими змеями. И змеи до них добираются», — рассказал Кинг. Пока что трудно сказать, будет ли это прямым продоолжением «Куджо» или же только по духу.

Ужасти «Куджо» по одноименному роману Кинга вышел в 1983 году. В центре сюжета — бешеный сенбернар, который мучает мать и ее маленького сына, а потом превращается в смертоносного монстра после укуса летучей мыши.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Стивен Кинг
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить