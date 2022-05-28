Стивен Кинг написал историю ужасов про змей, которая стала «продолжением» «Куджо»

Стивен Кинг написал рассказ под названием «Rattlesnakes» («Гремучие змеи»). Об этом он рассказал на подкасте The Loser’s Club.

Писатель назвал произведение «новой новеллой с ядовитыми клыками в знакомой истории» и «продолжением» «Куджо». Кинг не стал делится деталями, но рассказал лишь об одной «ужасной сцене» с главными героями.

«Близнецы, которым всего четыре года, падают в яму с гремучими змеями. И змеи до них добираются», — рассказал Кинг. Пока что трудно сказать, будет ли это прямым продоолжением «Куджо» или же только по духу.

Ужасти «Куджо» по одноименному роману Кинга вышел в 1983 году. В центре сюжета — бешеный сенбернар, который мучает мать и ее маленького сына, а потом превращается в смертоносного монстра после укуса летучей мыши.