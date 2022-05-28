Индонезия разрешит российским туристам получать визы по прибытии

Индонезийское правительство расширило перечень стран, чьи граждане с 30 мая смогут получить однократную туристическую визу по прибытии на территорию страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Теперь в списке 72 страны. В него добавлены Бахрейн, Беларусь, Босния и Герцеговина, Кувейт, Марокко, Египет, Оман, Перу, Россия, Сербия, Украина и Иордания.

Указанный тип виз будет стоить порядка 35 долларов (около 2300 рублей). Для оформления необходимо предъявить паспорт (его срок действия должен составлять не менее 6 месяцев), а также билет обратно или в третью страну. Визу можно будет продлить на 30 дней один раз.

Также путешественникам потребуется оформить медицинскую страховку с покрытием не менее 25 тыс. долларов и зарегистрироваться в приложении Peduli Lindungi (индонезийск. — забота и защита), куда необходимо будет загрузить информацию о вакцинации от коронавируса и данные ПЦР-теста. В Индонезии признают российскую вакцину «Спутник V».