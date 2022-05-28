Chance the Rapper выложил клип «A Bar About a Bar» и показал тизер совместной работы с Joey Bada$$

Согласно сюжету ролика, музыкант приходит в помещение, где пишет полотно американский художник Никко Уошингтон. Беннета ждет его давний творческий партнер рэпер Вик Менса — у обоих в руках тетради с записями. Беннет начинает зачитывать свою заготовку — это описание ночной сценки в небольшом баре c его очередями и случайными посетителями.

Хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper (настоящее имя — Чанселор Джонатан Беннетт ) опубликовал короткое видео на новый сингл «A Bar About a Bar». Ролик появился в ютьюб-аккаунте артиста.

В конце картинка и звук резко меняются: Chance the Rapper показывает тизер грядущей совместной работы с Joey Bada$$. В кадре — вид одной из набережных Венеции.

Действие клипа «A Bar About a Bar» разворачивается в той же мастерской, что и в предыдущем видео музыканта «Child of God». В нем картину пишет Наила Опинага, художница из Ганы.

Первый и пока единственный студийный альбом Chance the Rapper «The Big Day» вышел в июле 2019 года. До этого артист выпускал только микстейпы: 10 Day (2012), Acid Rap (2013), совместная с Lil B запись Free (2015), Coloring Book (2016) и Merry Christmas Lil' Mama (2016).