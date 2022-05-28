Кипр перестанет требовать от туристов подтверждение вакцинации и ПЦР-тест

С 1 июня власти Кипра перестанут требовать от туристов подтверждение вакцинации, а также отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости».

Требования будут отменены для «всех путешественников, прибывающих в Республику Кипр независимо от страны происхождения». Перемены коснутся аэропортов Ларнаки и Пафоса, а также в портов страны.

Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Кипрское правительство предполагает, что в мае пассажиропоток достигнет 77% от соответствующего периода 2019 года.

В апреле власти Кипра отменили большинство коронавирусных ограничений в стране, сообщала Ассоциация туроператоров России. В том числе прекратило действовать требование об обязательном заполнении формы CyprusFlightPass — это анкета, в которой содержалась информация о вакцинации, тестировании или перенесенном COVID-19.