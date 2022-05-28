Россияне лидируют среди иностранных покупателей жилья и создателей компаний в Турции

Россияне стали лидерами по числу иностранных компаний, созданных в Турции. Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на данные Союза торговых палат и товарных бирж.

В апреле россияне учредили на 112% больше компаний, чем в марте, — 136 против 64. Всего в Турции в прошлом месяце создали 1650 предприятий с иностранным участием. Второе место по этому показателю занял Иран, после — Сирия и Германия.

В лидерах россияне и на рынке жилья. В апреле они купили 1152 объекта жилой недвижимости — это 186,6% больше, если сравнивать с предыдущем месяцем. Следом снова идет Иран.

РБК со ссылкой на Институт статистики Турции отметил, что в 2021 году россияне купили около 5,4 тыс. квартир и домов в Турции — это на 75% больше, чем в 2020-м, и показатель стал рекордным как минимум с 2015 года.

В апреле Турция объявила о создании новой авиакомпании Southwind, предназначенной специально для перевозки туристов из России на турецкие курорты. Власти страны официально отказались присоединяться к санкциям Запада в отношении России. Глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу заявил, что такие меры не решают проблем.