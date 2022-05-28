Logic выпустил еще один сингл с предстоящего альбома. Это «Orville» с участием Blu and Exile

Американский рэпер Logic выпустил новый сингл «Orville» — он войдет в его седьмой альбом «Vinyl Days». Послушать композицию можно здесь.

Название трека — отсылка к фантастическому сериалу Сета Макфарлейна «Орвилл», пародирующему «Звездный путь». В треке Logic несколько раз упоминает персонажей ленты — капитана Эда Мерсера и представителей цивилизации криллов, антагонистов героев картины.

В записи трека приняли участие хип-хоп-дуэт Blu and Exile и битмейкер Like из лос-анджелесского проекта Pac Div.