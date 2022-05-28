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Logic выпустил еще один сингл с предстоящего альбома. Это «Orville» с участием Blu and Exile

Денис Ламехов
Сегодня в 17:44

Американский рэпер Logic выпустил новый сингл «Orville» — он войдет в его седьмой альбом «Vinyl Days». Послушать композицию можно здесь.

Название трека — отсылка к фантастическому сериалу Сета Макфарлейна «Орвилл», пародирующему «Звездный путь». В треке Logic несколько раз упоминает персонажей ленты — капитана Эда Мерсера и представителей цивилизации криллов, антагонистов героев картины.

В записи трека приняли участие хип-хоп-дуэт Blu and Exile и битмейкер Like из лос-анджелесского проекта Pac Div.

Кроме «Orville» в грядущий альбом войдут опубликованные ранее синглы «Tetris», «Decades» и одноименная с пластинкой песня «Vinyl Days». В треклист попадет и композиция «Breath Control» — Logic показал ее тизер в середине февраля. Выход полноформатника намечен на 17 июня.

В 2020-м музыкант заявил, что вышедшая в июле того же года пластинка «No Pressure» станет последней в его карьере. Он добавил, что дальнейшую жизнь планирует посвятить семье.

Однако в июне 2021-го Logic выложил два новых трека: «Over You» под собственным именем и «Mafia Music» в рамках созданного совместно с Мэдлибом проекта MadGic. Спустя несколько дней рэпер сообщил, что возвращается к созданию музыки.

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