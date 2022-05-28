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«Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции»: Медведев — об иноагентах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев посвятил иностранным агентам длинный пост в своем телеграм-канале. Если вкратце: их нужно «поставить под жесткий контроль» и ввести более строгую ответственность для них.

Экс-президент России начал с отсылки к фильму «Адъютант его превосходительства» и фразы «Пал Андреич, вы шпион?». Он считает, что российскую организацию, которая бы расследовала в США стрельбу в школах или незаконное применения полицией оружия, «прихлопнули бы в течение суток». В конечном счете он делает вывод, что российские власти «гораздо либеральнее американских законодателей».

После этого Медведев заговорил об иноагентах в России. По его словам, пришло «время навести порядок» и дать «быстрый и жесткий» ответ тем, кто работает «против страны в столь сложный период» и «получает за это деньги от наших врагов».

Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций. И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов.
Дмитрий Медведев
Председатель Совета безопасности России

Медведев напомнил, что в Госдуму уже внесены новый законопроект об иноагентах и законодательные инициативы против экстремизма и терроризма. Так, он предлагает «лицам, работающим в интересах иностранного государства», запрещать публичную деятельность и подвергать уголовному наказанию.

Это не первое заявление, которые Медведев делает в своем телеграм-канале. Вот некоторые из них, о которых писала «Афиша Daily».

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