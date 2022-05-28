Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев посвятил иностранным агентам длинный пост в своем телеграм-канале. Если вкратце: их нужно «поставить под жесткий контроль» и ввести более строгую ответственность для них.

Экс-президент России начал с отсылки к фильму «Адъютант его превосходительства» и фразы «Пал Андреич, вы шпион?». Он считает, что российскую организацию, которая бы расследовала в США стрельбу в школах или незаконное применения полицией оружия, «прихлопнули бы в течение суток». В конечном счете он делает вывод, что российские власти «гораздо либеральнее американских законодателей».

После этого Медведев заговорил об иноагентах в России. По его словам, пришло «время навести порядок» и дать «быстрый и жесткий» ответ тем, кто работает «против страны в столь сложный период» и «получает за это деньги от наших врагов».