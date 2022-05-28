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«Топ Ган: Мэверик» в первый день проката в США собрал 51 млн долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:00

В первый день проката в США «Топ Ган: Мэверик» собрал 51 млн долларов, сообщает Deadline. Это был бы лучший старт Paramount за все время, если бы картине с Томом Крузом удалось собрать еще около 200 тыс. и обогнать «Железного человека-2».

К тому же, старт сиквела уже стал лучшим в карьере Тома Круза в США и Канаде, обогнав «Миссия невыполнима: Последствия» с 22,8 млн долларов.

За три дня «Мэверик» собрал 120 млн долларов, и это по-прежнему второй результат после «Железного человека» с 128 млн. За четыре дня — уже 146,2 млн, которые, как пишет издание, почти дотягивают до 151 млн у «Индианы Джонса и Королевства хрустального черепа».

При подсчете стартовых сборов «Мэверика» учитываются 19,3 млн долларов, собранных на предварительных просмотрах.

Во второй части «Топ Гана» Круз вновь играет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Однако герою все-таки приходится снова сесть за штурвал истребителя. И в это время знаменитая куртка и очки-авиаторы — на месте.

Премьера фильма состоялась 25 мая. В российский кинотеатрах «Мэверика» показывать не будут.

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