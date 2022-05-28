Генпрокуратура заблокировала сайт уральского журналиста Дмитрия Колезева

Генпрокуратура внесла в реестр запрещенных сайтов блог уральского журналиста Дмитрия Колезева. Об этом сообщает в своем телеграм-канале «Роскомсвобода».

По предположению проекта, kolezev.ru запретили из‑за материалов о российской «спецоперации» на территории Украины. Кроме того, вместе с блогом под блокировку попали еще 24 сайта.

Колезев руководит интернет-издания It’s My City, посвященного жизни в Екатеринбурге, а также главред московского издания Republic*. Журналист покинул Россию в начале марта.

* Republic признан Минюстом СМИ-иноагентом.