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Генпрокуратура заблокировала сайт уральского журналиста Дмитрия Колезева

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:58

Генпрокуратура внесла в реестр запрещенных сайтов блог уральского журналиста Дмитрия Колезева. Об этом сообщает в своем телеграм-канале «Роскомсвобода».

По предположению проекта, kolezev.ru запретили из‑за материалов о российской «спецоперации» на территории Украины. Кроме того, вместе с блогом под блокировку попали еще 24 сайта.

Колезев руководит интернет-издания It’s My City, посвященного жизни в Екатеринбурге, а также главред московского издания Republic*. Журналист покинул Россию в начале марта.

* Republic признан Минюстом СМИ-иноагентом.

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