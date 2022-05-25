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Ковидная амнистия в Москве, фильмы Быкова вновь в кинотеатрах и другие новости дня
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Ковидная амнистия в Москве, фильмы Быкова вновь в кинотеатрах и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:31

Конфликт на Украине усугубляет кризис в других странах, заявили в ООН. Цены растут на энергоносители и пшеницу, у многих развивающихся экономик просто кончились деньги — с дефолтом могут столкнуться 70 государств.

Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. Документ уже успел одобрить Совет Федерации.

Владимир Путин назначил новым главой МЧС Александра Куренкова. По словам источников РБК, Куренков — бывший сотрудник ФСО, работал старшим адъютантом российского президента.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не устраивать «охоту на ведьм» в отношении россиян, которые выступают против военных действий на Украине. Так она отреагировала на предложение тюменского сенатора уволить артистов, несогласных со «спецоперацией».

Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года. Она прилетела в аэропорт Домодедово из Ташкента, но ей пришлось вернуться обратно.

Сергей Собянин объявил ковидную амнистию в Москве с 1 июня. Власти столицы прекратят взыскивать штрафы за нарушение антиковидных ограничений, а также выплатят москвичам и бизнесу компенсации за ранее уплаченные.

В Москве прекратили уголовное дело об оскорблении чувств верующих, которое завели из‑за съемки девушки в чулках и балаклаве у Соборной мечети. Участники съемки и мусульмане, проходившие по делу пострадавшими, примирились.

Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Поводом стал комментарий политика под записью РИА «Новости» с цитатой Сергея Лаврова.

Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (компания, отвечающая за торговые точки в России) и намерена уйти с российского рынка. Монобрендовые магазины на территории страны закроются из‑за отсутствия поставок товаров.

Фильмы Юрия Быкова «Жить», «Майор» и «Дурак» выйдут в повторный прокат в российских кинотеатрах. Старт показов намечен на июль.

Вышел тизер фильма «Главная роль» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. Комедийная лента рассказывает об изнанке шоу-бизнеса.

Брит-поп-легенды Suede сыграли вживую новый трек «She Still Leads Me On» — первый с момента выхода пластинки «The Blue Hour» в 2018 году. Сингл войдет в грядущий альбом группы, который фронтмен Бретт Андерсон назвал «чуть более грубым и злым».

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