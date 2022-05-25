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Suede сыграли вживую свой новый сингл «She Still Leads Me On» — первый за четыре года

Денис Ламехов
Сегодня в 13:10

Британская рок-группа Suede вживую исполнила композицию «She Still Leads Me On» — она войдет в новый альбом коллектива «Autofiction». Ролик с выступлением появился в ютьюб-аккаунте коллектива.

Suede сыграли песню на концерте в Брюсселе. Студийная версия трека увидела свет 23 мая — это первая работа группы с момента выхода седьмой пластинки «The Blue Hour» в апреле 2018 года.

Выход лонгплея «Autofiction» намечен на 16 сентября. Фронтмен Suede Бретт Андерсон заявил: «Я хотел <…> сделать что‑то чуть более грубое, злое, мерзкое. „Autofiction“ — это наш панк-альбом».

В честь выхода нового сингла музыкальный редактор «Афиши Daily» Владимир Завьялов составил гид по дискографии Suede — от худшего альбома к лучшему.

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