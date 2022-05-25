Британская рок-группа Suede вживую исполнила композицию «She Still Leads Me On» — она войдет в новый альбом коллектива «Autofiction». Ролик с выступлением появился в ютьюб-аккаунте коллектива.

Suede сыграли песню на концерте в Брюсселе. Студийная версия трека увидела свет 23 мая — это первая работа группы с момента выхода седьмой пластинки «The Blue Hour» в апреле 2018 года.