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Бренд Nike покидает Россию. Фирменные магазины закроются из‑за отсутствия поставок

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:40

Американская компания Nike, производящая спортивную одежду и обувь, уйдет с российского рынка. Все магазины бренда закроются. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо президента Inventive Retail Group Тихона Смыкова.

В нем сообщается, что Nike не продлила франчайзинговое соглашение с IRG из‑за невозможности «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию. По словам Смыкова, из‑за этого IRG придется закрыть все брендовые магазины в стране.

Это произойдет «по мере исчерпания товарных запасов» компании. В данный момент IGR уже испытывает дефицит продукции Nike. Поставки ее приостановлены, и поддерживать работу монобрендовых магазинов далее невозможно.

«Мы начинали совместный бизнес в 2012 году , с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов и в итоге 10 лет спустя оказались в ситуации, когда данный бизнес не может существовать», — посетовал Смыков.

По заверению PR-директор IRG Людмилы Семушиной, деловая активность компании в стране уже приостановлена. Но выплаты сотрудникам продолжают осуществляться.

С марта по май число монобрендовых магазинов Nike уже сократилось со 116 до 56. 19 из еще существующих точек временно закрыты. IRG управляет 37 магазинами, девять из которых сейчас не работают.

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