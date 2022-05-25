Фильмы «Дурак», «Жить» и «Майор» Юрия Быкова выйдут в повторный прокат в России

Кинокомпания TenLetters выпустит фильмы Юрия Быкова «Дурак», «Жить» и «Майор» в повторный прокат в России. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Старт показов намечен на июль. «Жить» — полнометражный режиссерский дебют Быкова, вышедший в 2010 году. Картина рассказывает об охотнике, который пытается помочь неизвестному мужчине уйти от вооруженных преследователей — при этом неизвестный вначале отказывается выходить на контакт, а последующая беседа показывает, что жизненные позиции героев противоположны.

Выпущенная в 2013-м лента «Майор» рассказывает о майоре полиции, случайно сбивающем насмерть мальчика. Согласно сюжету, это событие рождает несколько следующих волн жестокости. Сам Быков говорил, что идея картины возникла после убийства майором Денисом Евсюковым трех человек в московском супермаркете «Остров».

В центре повествования картины «Дурак» (2014) — сантехник из маленького города. Ему становится известно, что общежитие, в котором живут порядка восьмисот человек, может рухнуть из‑за своего аварийного состояния. Он пытается спасти жильцов, но сталкивается с сопротивлением органов власти и их самих. Картина, посвященная памяти Алексея Балабанова, взяла ряд призов фестиваля в Локарно и «Кинотавра».

Предлагаем перечитать архивное интервью «Афиши Daily» с Юрием Быковым, где он рассказывает как об этих трех лентах, так и о сделке с платформой Netflix, которая приобрела права на адаптацию «Майора» и выпустила сериал «Семь секунд», а также о методе повествования, режиссерском пути и многом другом.