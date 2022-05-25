Госдума и Совфед одобрили отмену возрастного предела для заключения первого военного контракта

Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект, который отменяет возрастной предел при заключении первого контракта о прохождении военной службы. Документ опубликован на сайте парламента.

Законопроект уже успел одобрить Совет Федерации. При голосовании 159 сенаторов поддержали закон, один человек воздержался.

Согласно действующему законодательству, первый контракт могут заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет и совершеннолетние иностранцы до 30 лет. Документ предлагает снять это ограничение.

Авторами инициативы стали два единоросса — глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый зам Андрей Красов. В пояснительной записке к законопроекту они говорят, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники нужны профессиональные специалисты. «Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам», — отмечают депутаты.

Авторы законопроекта считают, что он поможет привлекать в армию специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским — медицинского обеспечения, технического обслуживания, связи и инженеров.

22 февраля, в день признания Россией ДНР и ЛНР и за два дня до начала «спецоперации», Госдума приняла во втором чтении законопроект о необходимости являться в военкомат без повестки. В конце марта третье чтение документа перенесли на апрель, но в указанный срок оно не состоялось.