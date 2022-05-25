Матвиенко призвала не допустить «охоту на ведьм» в отношении несогласных со «спецоперацией»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не устраивать «охоту на ведьм» в отношении россиян, которые негативно относятся к «военной операции» на Украине.

«Нам надо, чтобы не было „охоты на ведьм“, это самое плохое, если такое начнется. Я думаю, что само общество дало ответ, реакция общества — ответ на поступки некоторых людей. Это самое важное, что общество отторгло такого рода поведение в самый тяжелый для страны момент, когда всем надо было трезво, взвешенно думать об интересах страны», — цитирует ее слова ТАСС.

Так Матвиенко отреагировала на инициативу тюменского сенатора Павла Тараканова. Он предложил разработать механизмы запрета занимать госдолжности и работать на проектах с госучастием для деятелей культуры, высказавшихся против «спецоперации».

Глава комиссии Совфеда по предотвращению внешнего вмешательства в дела РФ Андрей Климов отметил, что подобные вопросы уже обсуждались, есть соответствующие рекомендации. «Мы, безусловно, учтем в этих рекомендациях и прозвучавшее предложение, потому что, в принципе, действительно такая проблема существует», — считает он.

Матвиенко призвала Климова «принять взвешенное решение, если данная тема есть в повестке комиссии».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал уволить деятелей культуры, которые занимают бюджетные должности и высказываются против «военной операции». Также были идеи лишить таких артистов званий, но председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отвергла это предложение.