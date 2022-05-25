В Москве прекратили уголовное дело о съемке у мечети в чулках и балаклаве

Мировой судья 410-го судебного участка Москвы прекратил уголовное дело об оскорблении чувств верующих, которое завели из‑за съемки девушки в чулках и балаклаве у мечети. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».
Ходатайство о прекращении дела подавали как подсудимые, так и пострадавшие. Семь фигурантов признали, что поступили глупо и не хотели оскорбить ислам. Мусульмане, проходившие по делу потерпевшими, обещали простить организаторов съемки.
Прокурор категорически возражал против примирения, но дело все-таки прекратили, уточняют «Сетевые свободы».
Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели в январе этого года. Причиной послужила фотосессия напротив Московской соборной мечети. В ней участвовала девушка в балаклаве и распахнутой шубе, из‑под которой было видно нижнее белье.
Имам мечети муфтий Ильдар Аляутдинов назвал фотосессию провокацией. «Божий храм — мечеть, церковь или синагога — все-таки имеет определенный статус и положение, и человек, находящийся внутри или снаружи, рядом с этими местами, должен вести себя подобающе», — сообщил он.
По версии следствия, обвиняемые заранее спланировали «совершение преступления». Они, как считает СК, хотели при помощи фотосессии получить большую огласку в соцсетях и СМИ.
Участница съемки Мария Катанова говорила, что решила сфотографировать девушку у мечети спонтанно, когда проезжала мимо. «В моменте здесь и сейчас я решила воспользоваться ситуацией и создать гайд „Как не надо делать“», — утверждала она.
Однако на кадрах, распространившихся в интернете, и модель, и фотограф, и еще одна женщина, попавшая в кадр «возмущенная прохожая», сели после съемок в один автомобиль.
Подсудимыми по делу проходили семь человек — модель, операторы и организаторы съемки. В ходе следствия было проведено шесть обысков с изъятием техники, психолого-лингвистическая и религиоведческая экспертизы, составлено шесть томов уголовного дела со скриншотами переписок в WhatsApp.