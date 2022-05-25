перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Imanbek, Lil Xan и KDDK выпустили анимационный клип «Go crazy» 16:05
Матвиенко призвала не допустить «охоту на ведьм» в отношении несогласных со «спецоперацией» 16:01
Издатель российской версии Elle не намерен отказываться от бренда после ухода зарубежного партнера 15:42
Аудиосервис «Звук» запустил авторский аудиогид для посетителей «Кудыкиной горы» 15:09
Скриншот из видео
В Москве прекратили уголовное дело о съемке у мечети в чулках и балаклаве 14:51
Минцифры будет наказывать IT-компании, если те «принудительно увольняют» украинцев 14:48
Пенелопа Крус и Антонио Бандерас в тизере фильма «Главная роль» 14:04
VK запустил бета-версию магазина приложений RuStore 13:59
Госдума и Совфед одобрили отмену возрастного предела для заключения первого военного контракта 13:55
Kremlin.ru
Владимир Путин назначил главой МЧС Александра Куренкова — выходца из спецслужб, работавшего в ФСО 13:42
Suede сыграли вживую свой новый сингл «She Still Leads Me On» — первый за четыре года 13:10
На фестивале Ural Music Night покажут рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» 13:00
Рита Морено сыграет бабушку Доминика Торетто в десятом «Форсаже» 12:21
В Беларуси признали региональное отделение «Медиазоны»* и его соцсети экстремистскими материалами 11:54
«Пятница!» запускает реалити-шоу, в котором попробует найти любовь Насте Ивлеевой 10:56
Marks & Spencer полностью покинет российский рынок 10:54
Правительство Великобритании одобрило продажу футбольного клуба «Челси» 10:42
В военно-гражданской администрации Запорожья заявили о намерении войти в состав России 10:09
Агентство «Москва»
Собянин объявил амнистию за нарушение антиковидных ограничений 9:12
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности 8:54

В Москве прекратили уголовное дело о съемке у мечети в чулках и балаклаве

Семён Гудошников
Сегодня в 14:51

Мировой судья 410-го судебного участка Москвы прекратил уголовное дело об оскорблении чувств верующих, которое завели из‑за съемки девушки в чулках и балаклаве у мечети. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».

Ходатайство о прекращении дела подавали как подсудимые, так и пострадавшие. Семь фигурантов признали, что поступили глупо и не хотели оскорбить ислам. Мусульмане, проходившие по делу потерпевшими, обещали простить организаторов съемки.

Прокурор категорически возражал против примирения, но дело все-таки прекратили, уточняют «Сетевые свободы».

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели в январе этого года. Причиной послужила фотосессия напротив Московской соборной мечети. В ней участвовала девушка в балаклаве и распахнутой шубе, из‑под которой было видно нижнее белье.

Имам мечети муфтий Ильдар Аляутдинов назвал фотосессию провокацией. «Божий храм — мечеть, церковь или синагога — все-таки имеет определенный статус и положение, и человек, находящийся внутри или снаружи, рядом с этими местами, должен вести себя подобающе», — сообщил он.

По версии следствия, обвиняемые заранее спланировали «совершение преступления». Они, как считает СК, хотели при помощи фотосессии получить большую огласку в соцсетях и СМИ.

Участница съемки Мария Катанова говорила, что решила сфотографировать девушку у мечети спонтанно, когда проезжала мимо. «В моменте здесь и сейчас я решила воспользоваться ситуацией и создать гайд „Как не надо делать“», — утверждала она.

Однако на кадрах, распространившихся в интернете, и модель, и фотограф, и еще одна женщина, попавшая в кадр «возмущенная прохожая», сели после съемок в один автомобиль.

Подсудимыми по делу проходили семь человек — модель, операторы и организаторы съемки. В ходе следствия было проведено шесть обысков с изъятием техники, психолого-лингвистическая и религиоведческая экспертизы, составлено шесть томов уголовного дела со скриншотами переписок в WhatsApp.

События недели на afisha.ru
комедия
Приплыли!
Организация роскошного свадебного предложения для девушки оборачивается криминалом
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
детектив
Будь моими глазами
Слепая сиделка спасается в доме от грабителей
рок
Вячеслав Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет»
Заслуженный декадент отечественного рока
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Ильдар Аляутдинов
Мария Катанова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить