В Москве прекратили уголовное дело о съемке у мечети в чулках и балаклаве

Мировой судья 410-го судебного участка Москвы прекратил уголовное дело об оскорблении чувств верующих, которое завели из‑за съемки девушки в чулках и балаклаве у мечети. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».

Ходатайство о прекращении дела подавали как подсудимые, так и пострадавшие. Семь фигурантов признали, что поступили глупо и не хотели оскорбить ислам. Мусульмане, проходившие по делу потерпевшими, обещали простить организаторов съемки.

Прокурор категорически возражал против примирения, но дело все-таки прекратили, уточняют «Сетевые свободы».

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели в январе этого года. Причиной послужила фотосессия напротив Московской соборной мечети. В ней участвовала девушка в балаклаве и распахнутой шубе, из‑под которой было видно нижнее белье.