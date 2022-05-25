Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тыс. рублей за неуважение к власти

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Об этом сообщает E1.ru.

Решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга. «Медуза»* уточнила, что поводом стал комментарий политика «И для этого вы решили свою страну об стену ****** [ударить]?» под записью РИА «Новости» с цитатой Сергея Лаврова.

«Я так и не понял, и никто не понял, [за что наказали]. Я достаточно понятно изложил позицию и от нее не отказываюсь», — заявил Ройзман после заседания. Адвокат Юлия Федотова собирается обжаловать это судебное решение в ЕСПЧ.

Местное издание отмечает, что Ройзман объяснял судье технологию работы соцсетей и утверждал, что из его поста неясно, к кому именно она относится, а участники не могли вслух прочитать нецензурное слово.

В конце марта Ройзман говорил об оформлении на него административного протокола о дискредитации Вооруженных сил России.

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