Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет

Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года. Такое постановление получил адвокат артистки Бахром Исмаилов, передает StarHit.

По данным РИА «Новости» со ссылками на узбекские издания, днем ранее Закирову задержали в аэропорту «Домодедово» после прилета из Ташкента. Защитник певицы сказал, что Закирову не арестовывали. Артистке пришлось вернуться в Узбекистан.

«Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции», — сказал Исмаилов.

Закирова выступала против российской «спецоперации» на территории Украины в своих соцсетях. Она имеет гражданство США.