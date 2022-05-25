Собянин объявил амнистию за нарушение антиковидных ограничений

Сергей Собянин объявил об амнистии с 1 июня за нарушение антиковидных ограничений в Москве. Об этом сообщает сообщается на сайте мэра столицы.

Амнистии подлежат штрафы за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции во время болезни. Мэр подчеркнул, что прекратятся взыскания назначенных, но не оплаченных штрафов.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей, что в условиях санкционного давления станет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей», — сказал Собянин.

Мэр также пообещал, что правительство Москвы компенсирует индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам ранее уплаченные штрафы. Компенсацию можно получить в центрах госуслуг «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года.