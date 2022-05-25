Пенелопа Крус и Антонио Бандерас в тизере фильма «Главная роль»

Компания «Про:взгляд» показала тизер фильма «Главная роль». Премьера картины в России запланирована на 30 июня.

Лента рассказывает об изнанке шоу-бизнеса. По сюжету миллиардер решает вписать свое имя в историю в качестве создателя идеального фильма. Сценарий к нему написал нобелевский лауреат, режиссером выступила модная и эксцентричная девушка, а в главных ролях — секс-символ и кумиров миллионов. «Ждать шедевра или ждать беды?» — задает вопрос логлайн «Главной роли».