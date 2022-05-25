ООН: из‑за конфликта на Украине более 70 стран могут столкнуться с дефолтом

«Военная операция» на Украине усугубляет кризис в других странах. В результате более 70 государств могут столкнуться с дефолтом. Об этом заявил в Давосе администратор программы развития ООН Ахим Штайнер, пишет РБК.

Представитель организации отметил, что у многих развивающихся экономик в запасе «просто не осталось никаких денег». О каких именно государствах речь, Штайнер не уточнил. Он добавил, что ООН старается отвечать на кризис способом, который сопоставим с его масштабом.

По словам Штайнера, значительную часть бюджета европейские страны теперь отправляют на Украину. Причем сами эти бюджеты урезают, чтобы помочь украинским беженцам внутри их стран. Чтобы решить кризис, необходимо разблокировать поставку зерновых из России и Украины, уверен администратор программы ООН. Это позволит устранить дефицит, возникший после начала «спецоперации», и снизить цены.

По оценке вице-председателя S&P Global Даниеля Ергина, мир столкнулся с худшим энергетическим кризисом с 1970-х. Тогда арабские страны отказались поставлять нефть государствам, поддерживающим Израиль. Ергин отметил, что сейчас кризис коснулся не только нефти, но и газа с углем. Рост цен на энергоресурсы, как и на пшеницу, повышает стоимость продовольствия.

12 апреля дефолт по внешнему долгу объявила Шри-Ланка. Минфин страны пояснил, что экономику подорвали последствия пандемии и «военная операция» на Украине. В середине мая премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе заявил, что у властей нет средств на покупку газа.