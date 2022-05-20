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Остановка поставки газа в Финляндию, штраф Моргенштерну* за тату и другие новости дня
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Остановка поставки газа в Финляндию, штраф Моргенштерну* за тату и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:25

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает отменить возрастной предел при заключении первого контракта о прохождении военной службы. Сейчас первый контракт могут заключить россияне в возрасте от 18 до 40 лет.

С 1 июня Центробанк отменяет запрет на короткие продажи ценных бумаг и на покупку валюты «с плечом» (на заемные средства). Такое решение было принято «в целях обеспечения законных интересов инвесторов на финансовых рынках».

Россия прекратит поставки природного газа в Финляндию утром 21 мая. Страна планирует восполнить нехватку газа из других стран по трубопроводу Balticconnector, идущего из Эстонии.

Как минимум 10 стран сообщили о первых случаях заражения оспой обезьян. ВОЗ созвал чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки заболевания.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер и управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг уходят из совета директоров «Роснефти». Согласно сообщению компании, они заявили о «невозможности продления своих полномочий».

Владимир Зеленский возглавил список самых влиятельных людей года по версии читателей журнала Time. На втором и третьем местах — Илон Маск и Борис Джонсон.

Организация объединенных наций предупредила об угрозе масштабного голода в западной Африке — сильнейшего с 2014 года. Причины: климатические катаклизмы, рост цен и конфликты в мире — Россия и Украина являются крупнейшими поставщиками пшеницы и ячменя.

Суд в Набережных Челнах оштрафовал Моргенштерна* на 100 тыс. рублей. Рэпера признали виновным в пропаганде наркотиков из‑за татуировки, на которой изображено растение, похожее на коноплю.

Австралийский электронщик Flume выпустил альбом «Palaces». На фитах — Oklou, Кэролайн Полачек и Деймон Албарн из Gorillaz.

Певица Zola Jesus опубликовала первый за пять лет альбом «Arkhon». C древнегреческого (ἄρχων) его название переводится как «Правитель» или «Власть».

Netflix показал первые восемь минут из четвертого сезона «Очень странных дел». В ролике Мартин Бреннер проводит занятие с ребенком по имени Десять, во время которого по непонятным причинам гибнут сотрудники секретной лаборатории.

На киностудии Warner Bros. активно идет работа над ремейком «Одиннадцати друзей Оушена». Новую версию фильма снимет режиссер «Скандала» Джей Роуч, а одну из центральных ролей получит Марго Робби.

* Признан иноагентом.

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