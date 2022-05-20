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Депутаты предложили снять возрастной предел для заключения первого контракта на военную службу

Семён Гудошников
Сегодня в 15:23

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает отменить возрастной предел при заключении первого контракта о прохождении военной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, первый контракт могут заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет и совершеннолетние иностранцы до 30 лет. Документ предлагает снять это ограничение.

Авторами инициативы стали два единороса — глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый зам Андрей Красов. В пояснительной записке к законопроекту они говорят, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники нужны профессиональные специалисты. «Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам», — отмечают они.

Депутаты считают, что законопроект поможет привлекать в армию специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским — медицинского обеспечения, технического обслуживания, связи и инженеров.

22 февраля, в день признания Россией ДНР и ЛНР и за два дня до начала «спецоперации», Госдума приняла во втором чтении законопроект о необходимости являться в военкомат без повестки. В конце марта третье чтение документа перенесли на апрель, но в указанный срок оно не состоялось.

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