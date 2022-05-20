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ООН: 18 млн жителей Африки находятся под угрозой голода

Виктория Шанина
Сегодня в 17:15

Организация объединенных наций (ООН) предупредила об угрозе голода для 18 млн жителей региона Сахель на западе Африки. Об этом сообщает Associated Press.

В ООН отметили, что западная Африка может столкнуться с масштабным голодом в ближайшие три месяца. Причина — климатические катаклизмы, рост цен и конфликты в мире.

Отмечается, что это может быть сильнейший с 2014 года голод. Наибольшей угрозе подвержены 1,7 млн человек в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Чаде из‑за нехватки продовольствия.

«Недавний скачок цен, причиной которому стал конфликт между Россией и Украиной, угрожает перерасти из продовольственного кризиса в гуманитарную катастрофу», — заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Он добавил, что Россия и Украина — крупнейшие поставщики пшеницы, ячменя и других сельхозкультур.

Эксперты ООН также выразили беспокойство, что голод может повлечь усиление миграционных процессов.

«Мы можем ожидать, что большее число людей попытаются свести концы с концами, прибегнув к миграции. Это крайне вероятно», — говорится в заявлении организации.

В начале мая Германия сообщила об угрозе в мире сильнейшего голода со времен Второй мировой войны из‑за засухи, кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и военных действий на территории Украины. Министр страны по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце заявила, что могут погибнуть миллионы человек.

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