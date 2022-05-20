Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей Time

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список TIME100 2022 года, в котором читатели журнала голосовали за людей, которые должны оказаться в ежегодном рейтинге самых влиятельных. Об этом сообщается на сайте Time.

Зеленский набрал более 3,3 миллиона голосов — это около 5% от всего числа. На второй строчке TIME100 оказался глава Tesla и SpaceX Илон Маск, который набрал 3,5% голосов.

Тройку замыкает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 3,4% голосов. За ним следуют медицинские работники, борющиеся с коронавирусом (3,2%) и президент США Джо Байден (3,1%).

Окончательный список TIME100, утвержденный редакторами журнала, будет опубликован 23 мая.

В начале марта на обложке Time появилась цитата Владимира Зеленского на фоне флага Украины. В апреле журналист издания провел две недели вместе с Зеленским, наблюдая за его работой в чрезвычайных условиях. А потом президент Украины попал на майскую обложку журнала.